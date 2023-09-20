В наряде с капроновой вставкой и красным цветком: Алессандра Амбросио посетила мероприятие в Милане

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио продемонстрировала роскошный наряд от британского бренда David Koma. На экс-звезде Victoria’s Secret было длинное черное платье на тонких бретельках и с глубоким декольте.

Украшали этот необычный наряд полупрозрачная капроновая вставка на животе, высокий разрез на юбке, а также большой красный цветок на бедре.

Дополнила Амбросио наряд черными колготками от бренда Calzedonia, красными туфлями на каблуках от Gianvito Rossi, а также маленькой сумкой от Rubeus и украшениями Pasquale Bruni. Ее волосы были уложены в легкие локоны.

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

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