В наряде с капроновой вставкой и красным цветком: Алессандра Амбросио посетила мероприятие в Милане

Звезда появилась на мероприятии бренда Calzedonia - A Legs Celebration Event.
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио продемонстрировала роскошный наряд от британского бренда David Koma. На экс-звезде Victoria’s Secret было длинное черное платье на тонких бретельках и с глубоким декольте.
Украшали этот необычный наряд полупрозрачная капроновая вставка на животе, высокий разрез на юбке, а также большой красный цветок на бедре.
Дополнила Амбросио наряд черными колготками от бренда Calzedonia, красными туфлями на каблуках от Gianvito Rossi, а также маленькой сумкой от Rubeus и украшениями Pasquale Bruni. Ее волосы были уложены в легкие локоны.
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