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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
238
Время на прочтение
1 мин

В наряде с кейп-накидкой и в компании мамы: Ники Хилтон стала гостьей показа мод в Неаполе

Младшая сестра светской львицы и телезвезды Пэрис Хилтон — 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд — посетила Италию.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ники Хилтон-Ротшильд

Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images

В городе Неаполе состоялся модный показ бренда Max Mara, который презентовал публике новую круизную коллекцию. Гостьей мероприятия стала Ники Хилтон-Ротшильд — давняя поклонница этой марки, которую не раз замечали с сумками от Max Mara, а также у нее есть любимая эко-шуба от бренда.

На шоу в Италии Ники появилась в платье оливкового оттенка, которое на солнце казалось золотым. Наряд был прямого свободного фасона, имел разрез на юбке и накидку-кейп. Этот наряд Ники дополнила золотыми креативными украшениями, гламурными туфлями от Aquazzura с камнями и небольшой квадратной сумкой зеленого оттенка.

Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images

Ники Хилтон-Ротшильд / © Getty Images

Компанию Ники на шоу составила ее мама — Кэти Хилтон. 66-летняя женщина также частая гостья на подобных светских тусовках и этот раз на показ решила надеть классический элегантный костюм из натуральной ткани, который дополнила топом с кружевом, гламурными туфлями и солнцезащитными очками.

Ники Хилтон-Ротшильд и Кэти Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон-Ротшильд и Кэти Хилтон / © Getty Images

Также среди гостей показа была замечена актриса Шерон Стоун. Для модного шоу в Италии она надела длинное платье из шелкового сатина, выполненное в оливковом цвете, которое дополнила очками и золотыми туфлями с сумкой.

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

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