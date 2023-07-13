В наряде с корсетом и цветком на талии: Марго Робби очаровала новым "кукольным" образом

В Лондоне состоялась премьера фильма "Барби", в котором главную роль сыграла австралийская актриса Марго Робби. Звезда для всех презентаций этой комедии надевать созданные на заказ платья от знаменитых брендов, которые повторяют наряды самых знаменитых моделей кукол Барби, выпущенных в разные годы.

В этот раз Марго и ее стилист в этом туре Эндрю Мукамал выбрали наряд куклы 1960 года под названием "Очарованный вечер" (Enchanted Evening).

Платье актрисы было разработано британским брендом Vivienne Westwood и выполнено из нежно-розовой ткани. Верх платья имел характерный для бренда корсет, а вот юбка была приталенной и дополненной драпировкой. Также у платья был цветок на бедрах и длинный шлейф.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Образ дополняли горжетка из белых рюш, высокие перчатки и большие белые бусы от Assael. Также Марго сделали высокую прическу, нежный макияж с розовыми румянами и помадой, а также она обула мюли со стразами от Christian Louboutin.

Марго Робби / Фото: Associated Press

Тем, как выглядела кукла Барби "Очарованный вечер", показал в Instagram Мукамал.

Кукла Барби "Очарованный вечер" / instagram.com/andrewmukamal

Кукла Барби "Очарованный вечер" / instagram.com/andrewmukamal

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