В наряде с корсетом и разрезом: эффектная Lizzo на презентации документального фильма о самой себе

Для мероприятия она выбрала лук с декольте и разрезами.

34-летняя американская рэп-исполнительница Lizzo посетила премьерный показ фильма "С любовью, Лиззо" это — документальный фильм режиссера Дуга Прейя, выпущенный на канале HBO Max. Картина рассказывает о певице.

На мероприятии, которое проводилось в Лос-Анджелесе, звезда появилась в эффектном черном луке от бренда Dolce & Gabbana.

Образ состоял из жакета с имитацией корсета, а также юбки до колен с высокими разрезами и шнуровками. Lizzo, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон, дополнила наряд лаконичными босоножками и красивой укладкой. Также у нее был очень длинный маникюр со стразами.

Lizzo / Фото: Getty Images

Напомним, что несколькими днями ранее Lizzo приняла участие в концерте Someday At Christmas, где продемонстрировала эффектный аутфит. На сцене исполнительница предстала в роскошном блестящем платье, которое с одной стороны было серебряным, а с другой – золотым. Наряд имели пикантное декольте, пышные рукава, обнаженные плечи и высокий разрез.

Lizzo / Фото: Getty Images

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