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В наряде с красным подолом: Рэйчел Зеглер на премьере приквела "Голодных игр" в Германии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
228
Время на прочтение
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В наряде с красным подолом: Рэйчел Зеглер на премьере приквела "Голодных игр" в Германии

Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Девушка надела на премьеру платье из новой коллекции известного британского бренда.

Спустя 11 лет после выхода первого фильма из медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий "Голодные игры" в прокат выходит приквел этой истории под названием "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". Одну из главных ролей в этой картине сыграет актриса Рэйчел Зеглер.

Во время европейской премьеры фильма, которая состоялась в Берлине, девушка вышла к фотографам в платье фасона "русалка" от бренда Alexander McQueen. У наряда был фигурный однотонный верх, а юбка - расклешенная от колен.

Украшал юбку рисунок в виде огромной красной орхидеи. Образ Рэйчел дополнила драгоценностями от ювелирного бренда Chopard, ярким макияжем с помадой винного оттенка и укладкой.

Рэйчел Зеглер / © Getty Images
Рэйчел Зеглер / Фото: Getty Images

Платье актрисы относится к новой коллекции осень-зима 2023, главной особенностью которой как раз стало использование изображений орхидей. Как создавалось это платье, Alexander McQueen показали в Instagram.

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Дата публикации
Просмотры
228
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