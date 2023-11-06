В наряде с красным подолом: Рэйчел Зеглер на премьере приквела "Голодных игр" в Германии

Девушка надела на премьеру платье из новой коллекции известного британского бренда.
Спустя 11 лет после выхода первого фильма из медиафраншизы научно-фантастических приключенческих антиутопий "Голодные игры" в прокат выходит приквел этой истории под названием "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах". Одну из главных ролей в этой картине сыграет актриса Рэйчел Зеглер.
Во время европейской премьеры фильма, которая состоялась в Берлине, девушка вышла к фотографам в платье фасона "русалка" от бренда Alexander McQueen. У наряда был фигурный однотонный верх, а юбка - расклешенная от колен.
Украшал юбку рисунок в виде огромной красной орхидеи. Образ Рэйчел дополнила драгоценностями от ювелирного бренда Chopard, ярким макияжем с помадой винного оттенка и укладкой.
Платье актрисы относится к новой коллекции осень-зима 2023, главной особенностью которой как раз стало использование изображений орхидей. Как создавалось это платье, Alexander McQueen показали в Instagram.
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