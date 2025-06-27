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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1302
Время на прочтение
1 мин

В наряде с креативным узором и с новой укладкой: оскароносная Эмма Стоун появилась на премьере

Эмма Стоун прибыла на премьеру фильма «Эддингтон», которая состоялась в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эмма Стоун

Эмма Стоун / © Associated Press

К фотографам актриса вышла в наряде от Модного дома Louis Vuitton из круизной коллекции 2026.

Актриса носила трикотажный комплект, который включал длинную юбку и кофту с рукавами «летучая мышь». Оба изделия выполнены в двух цветах — розовом и бордовом, а также украшены узором в виде языков пламени.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Этот наряд Эмма дополнила золотистым ремнем на талии, а также новой прической — ее короткие волосы немного отросли и стилисты звезды уложили в из в небрежные волна.

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Напомним, что Эмма Стоун кардинально сменила имидж и вышла на красную дорожку с трендовой прической пикси на красной дорожке «Золотого глобуса».

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун и Райан Гослинг на премьере фильма / © Getty Images

Эмма Стоун и Райан Гослинг на премьере фильма / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун на фотоколле фильма / © Getty Images

Эмма Стоун на фотоколле фильма / © Getty Images

Емма Стоун / © Associated Press

© Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Getty Images

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
1302
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