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- Шоу-бизнес
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В наряде с креативным узором и с новой укладкой: оскароносная Эмма Стоун появилась на премьере
Эмма Стоун прибыла на премьеру фильма «Эддингтон», которая состоялась в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.
К фотографам актриса вышла в наряде от Модного дома Louis Vuitton из круизной коллекции 2026.
Актриса носила трикотажный комплект, который включал длинную юбку и кофту с рукавами «летучая мышь». Оба изделия выполнены в двух цветах — розовом и бордовом, а также украшены узором в виде языков пламени.
Этот наряд Эмма дополнила золотистым ремнем на талии, а также новой прической — ее короткие волосы немного отросли и стилисты звезды уложили в из в небрежные волна.
Напомним, что Эмма Стоун кардинально сменила имидж и вышла на красную дорожку с трендовой прической пикси на красной дорожке «Золотого глобуса».