В наряде со стеклянными ромбами: Флоренс Пью на презентации второй части фильма "Дюна"

28-летняя британская звезда Флоренс Пью появилась на красной дороже в Мехико, где состоялась презентация второй части фильма Дени Вильнева "Дюна".

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

На мероприятии она блистала в прямом смысле слова, поскольку надела наряд от бренда Galvan, который были декорированы стеклянными ромбами.

Ансамбль состоял из короткого топа и длинной юбки с разрезом, а вот дополнила она его серебряными украшениями от Shaun Leane. Волосы Пью были уложены назад, но вот челка спадала на лоб элегантной волной. Макияж у Флоренс был в розовой гамме.

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Также на красную дорожку с ней вышли коллеги по картине: Зендея, Остин Батлер, Тимоти Шаламе и Джош Бролин.

Зендея, Остин Батлер, Тимоти Шаламе и Джош Бролин и Флоренс Пью / Фото: Associated Press

В продолжении актриса получила роль принцессы Ирулан, дочери падишаха-императора Шаддама IV. В книгах Фрэнка Герберта от имени принцессы ведется повествования, а каждая глава начинается эпиграфом с цитатой Ирулан. Съемка фильма проходили в Италии, Венгрии, Иордании и ОАЭ. В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет 29 февраля.

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