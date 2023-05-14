В наряде с кристаллами и оперных перчатках с созвездиями: Джамала в эффектном образе появилась на сцене "Евровидения"

Артистка выбрала для своего появления на песенном конкурсе наряд от украинского бренда.

Джамала выступила на сцене "Евровидения-2023" в Ливерпуле. Она исполнила песню "1944", с которой победила на "Евровидении" в 2016 году.

Джамала на "Евровидении-2023" / Фото: Getty Images

Джа продемонстрировала роскошный образ от украинского бренда FROLOV. На ней был темно-синий костюм, состоявший из экстравагантного жакета с длинными рукавами в пол с разрезами, которые разлетались как плащ, корсета с фирменным дизайном в виде кристаллов и брюк-клеш.

Джамала/Фото parkhomaaa

Лук Джамала дополнила элегантными оперными перчатками, расшитыми камнями в виде созвездий.

Джамала/Фото parkhomaaa

Дизайнер отметил, что на создание наряда артистки его вдохновила материнская сила.

Джамала/Фото parkhomaaa

"Ее песня 1944 года приобрела новые смыслы за последние полтора года и стала еще более актуальной, что хотелось подчеркнуть визуально. По цветовой гамме образ перекликается с победным костюмом Джамалы 2016 года. И на этот раз он снова о победе, но другой, той, которой ждем не только мы, но весь мир – победу Украины в войне", – рассказал об аутфите FROLOV.

Джамала на "Евровидении" в 2016 году / Фото: Getty Images

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