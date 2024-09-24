В наряде с кружевом и декольте: Арабелла Чи в соблазнительном образе сходила на вечеринку

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram фото своего нового сексуального образа, в котором она собралась на вечеринку.

Арабелла Чи

На модели был черный наряд, состоявший из длинной юбки с кружевом сверху и кроптопа с галтером, кружевом и полуобнаженной спиной. Главный акцент в ее аутфите был на сексуальном декольте.

Арабелла Чи

Волосы Арабелла собрала в хвост, сделала нежный макияж и завершила лук золотыми украшениями и черной сумкой.

Арабелла Чи

Напомним, ранее Арабелла Чи в разноцветном вязаном бикини продемонстрировала свою стройную фигуру.

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