В наряде с кружевом и декольте: Арабелла Чи в соблазнительном образе сходила на вечеринку

Модель черным костюмом подчеркнула свою женственность и сексуальность.
Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – опубликовала в Instagram фото своего нового сексуального образа, в котором она собралась на вечеринку.
На модели был черный наряд, состоявший из длинной юбки с кружевом сверху и кроптопа с галтером, кружевом и полуобнаженной спиной. Главный акцент в ее аутфите был на сексуальном декольте.
Волосы Арабелла собрала в хвост, сделала нежный макияж и завершила лук золотыми украшениями и черной сумкой.
Напомним, ранее Арабелла Чи в разноцветном вязаном бикини продемонстрировала свою стройную фигуру.
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