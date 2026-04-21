- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
В наряде с металлическими деталями и юбке со шлейфом: модель с витилиго Винни Харлоу на премьере фильма
31-летняя канадская модель в гламурном аутфите появилась на премьере долгожданного сиквела.
Винни Харлоу - девушка, которая добилась успеха в модельной карьере, страдая от заболевания витилиго — нарушения пигментации кожи. Она — частая гостья различных мероприятий, которая всегда демонстрирует красивые образы. Вот и на этот раз Винни появилась в эфектном аутфите — она посетила премьеру фильма «Дьявол носит Прада 2» в Нью-Йорке.
На ней был кутюрный наряд Stephane Rolland из коллекции Fall 2025, вдохновленный иконографией Древнего Египта и структурированным кинематографическим стилем. Наряд состоял из экстравагантного черного верха с глубоким декольте, украшенного металлическими золотыми и серебряными деталями и камнями, и черной юбки фасона «русалка» со структурированным кроем в области бедер и с длинным шлейфом.
Модель накрутила волосы в кудри и собрала их в высокий хвост, сделала макияж с черными стрелками и коричневой помадой и нежный маникюр с декором. Лук она завершила украшениями в виде глаз от бренда Nino Sepo.