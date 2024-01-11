В наряде с многослойной юбкой: Пенелопа Крус посетила вручение престижной награды

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус опять продемонстрировала на публике наряд от своего любимого бренда Chanel, с которым она много лет сотрудничает и является их амбассадором.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Ее платье было А-силуэта и выполнено в цвете слоновой кости. Юбка имела три слоя, напоминающие рюши, а также кринолиновую основу. Верх же платья был с широкими бретельками и вышивкой пайетками и бисером в флористическом стиль. Также платье украшал золотой декор в виде пуговиц, пришитых на бюстье.

Дополнила образ Пенелопа золотистой маленькой сумкой квадратной формы с ремешком-цепочкой и фирменной строчкой. Завершила образ Крус новая прическа - ее волосы стали значительно короче, красный маникюр, а также бриллиантовый набор украшений.

Пенелопа Крус / Фото: Associated Press

Среди гостей мероприятия были Натали Портман в черном платье Schiaparelli, Эмили Блант блистала в роскошном наряде Miu Miu, а также на церемонии появилась и Флоренс Пью в романтичном платье с баской.

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