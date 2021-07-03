В наряде с необычными рукавами и интересной сумкой: Леди Гагу сфотографировали в Нью-Йорке

Суперзвезда кардинально сменила имидж.
Леди Гага временно поселилась в нью-йоркском отеле "Плаза" и ежедневно выходя на улицу, демонстрирует поклонникам свой новый стиль. Она отказалась от эпатажных образов и появляется исключительно в элегантных и женственных ретро-нарядах. Более того, Гага одна из тех знаменитостей, кто умеет отлично использовать моду для продвижения своих проектов и, похоже, что опять пользуется этим.
Например, вчера знаменитость вышла в эффектном комплекте в стиле 50-х от американского дизайнера Кристиана Сириано, который состоял из белой блузы в черный горошек и черной высокой юбки-карандаша с ассиметричным подолом. Оcобенностью этого образа стали объемные рукава, которые певица радостно продемонстрировала фотографам на ступеньках отеля.
Дополнила образ Гаги маленькая черная сумка на короткой ручке от бренда Mark Cross, на которой была надпись Love for Sale.
Возможно, это отсылка к песне 1976 года с одноименным названием. Тогда эту композиция исполняло знаменитое джазовое трио: пианист Хэнк Джонс, басист Бастер Уильямс и барабанщик Тони Уильямс.
Но вернемся к образу звезды, ведь помимо этой интересной сумки, Гага дополнила наряд золотыми серьгами-гвоздиками с жемчугом Pearl Ocean от бренда LuluFrost, кольцом с бриллиантом Edward Avedis, стильными солнцезащитными очками-лисичками illesteva в ретро-стиле и атласными туфлями Jimmy Choo.
Также нельзя не отметить, что образ Леди Гаги, который создал для нее Кристиан Сириано, колоссально похож на образ созданный французским дизайнером Эльзой Скиапарелли в 1951 году. Вдохновлялся ли американский дизайнер, создавая этот образ работами знаменитого модного дома неизвестно.
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