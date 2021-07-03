В наряде с необычными рукавами и интересной сумкой: Леди Гагу сфотографировали в Нью-Йорке

В наряде с необычными рукавами и интересной сумкой: Леди Гагу сфотографировали в Нью-Йорке

Суперзвезда кардинально сменила имидж.

Леди Гага временно поселилась в нью-йоркском отеле "Плаза" и ежедневно выходя на улицу, демонстрирует поклонникам свой новый стиль. Она отказалась от эпатажных образов и появляется исключительно в элегантных и женственных ретро-нарядах. Более того, Гага одна из тех знаменитостей, кто умеет отлично использовать моду для продвижения своих проектов и, похоже, что опять пользуется этим.

Например, вчера знаменитость вышла в эффектном комплекте в стиле 50-х от американского дизайнера Кристиана Сириано, который состоял из белой блузы в черный горошек и черной высокой юбки-карандаша с ассиметричным подолом. Оcобенностью этого образа стали объемные рукава, которые певица радостно продемонстрировала фотографам на ступеньках отеля.

Леди Гага / Getty Images

Дополнила образ Гаги маленькая черная сумка на короткой ручке от бренда Mark Cross, на которой была надпись Love for Sale.

Леди Гага / Getty Images

Возможно, это отсылка к песне 1976 года с одноименным названием. Тогда эту композиция исполняло знаменитое джазовое трио: пианист Хэнк Джонс, басист Бастер Уильямс и барабанщик Тони Уильямс.

Но вернемся к образу звезды, ведь помимо этой интересной сумки, Гага дополнила наряд золотыми серьгами-гвоздиками с жемчугом Pearl Ocean от бренда LuluFrost, кольцом с бриллиантом Edward Avedis, стильными солнцезащитными очками-лисичками illesteva в ретро-стиле и атласными туфлями Jimmy Choo.

Также нельзя не отметить, что образ Леди Гаги, который создал для нее Кристиан Сириано, колоссально похож на образ созданный французским дизайнером Эльзой Скиапарелли в 1951 году. Вдохновлялся ли американский дизайнер, создавая этот образ работами знаменитого модного дома неизвестно.

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