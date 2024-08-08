В наряде с объемными цветами: американская актриса в романтическом образе сияла на фотоколле в Лондоне

Молодая актриса Изабелла Феррер выглядела очень нежно и красиво на мероприятии.

Изабелла Феррер прибыла в Лондон, где состоялся фотоколл по случаю премьеры романтической драмы "Оставь, если любишь", в которой она сыграла.

Для такого события актриса выбрала нежный романтический аутфит. На ней был костюм светло-розового цвета. Он состоял из юбки миди и укороченного топа на молнии и с капюшоном, украшенным объемными цветами из ткани.

Изабелла Феррер / Фото: Associated Press

Лук Изабелла дополнила остроносыми босоножками цвета металлик и на шпильках. Она сделала "мокрую" укладку и собрала ее в хвост, нежный макияж и завершила аутфит лаконичными золотыми серьгами.

Изабелла Феррер / Фото: Associated Press

Феррер позировала также вместе с исполнительницей главной роли в фильме – Блейк Лайвли, которая продемонстрировала пикантный лук в белом жакете, надевший на голое тело.

Блейк Лайвли и Изабелла Феррер / Фото: Associated Press

О фильме:

По сюжету детство главной героини Лили Блум никогда не было сказочным, ведь многие годы она была свидетелем домашнего насилия со стороны отца. Уже во взрослом возрасте девушка переезжает в Бостон, чтобы начать все заново и воплотить свою мечту – открыть цветочный магазин. Случайная встреча с волшебным нейрохирургом Райлом Кинкейдом изменяет ее жизнь. Однако впоследствии Лили начинает замечать у Райли стороны, напоминающие ее отца. Поэтому девушке придется сделать сложный выбор, чтобы разорвать этот круг.

Сегодня лента "Оставь, если любишь" вышла в украинский прокат.

Напомним, автор бестселлера "Оставь, если любишь" Коллин Гувер в интервью для Леди.ТСН.ua рассказала о киноадаптации ее истории, о подборе актеров и своем участии в съемках, процессе производства, а также об игре Блейк Лайвли в экранизации романа.

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