В наряде с обнаженным животом: Оливия Уайлд в лаконичном луке сходила на премию

Актриса во всем черном появилась на ивенте в Калифорнии.

Оливия Уайлд посетила премию "Женщины в кино" в Беверли Хиллз. Для этого события она выбрала лаконичный образ total black, подчеркнувший ее стройность.

Актриса была одета в длинную юбку и укороченный топ с длинными рукавами и капюшоном, который она надела на макушку. Живот в Оливии был обнажен и это придало ее аутфиту пикантности.

Лук Уайлд дополнила черными туфлями, парными браслетами и лаконичными серьгами. Глаза она подчеркнула черным карандашом. Черный маникюр завершил аутфит красавицы.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Напомним, Оливия попала под прицел папарацци на улицах Лос-Анджелеса, когда шла на тренировку в спортзал. Одета она была в черные лосины, белый лонгслив и черные кроссовки.

Читайте также: