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В наряде с очень пышной юбкой: Зендея на презентации фильма появилась в платье принцессы

В наряде с очень пышной юбкой: Зендея на презентации фильма появилась в платье принцессы

Зендея / Фото: Associated Press

Девушка и ее стилист Лоу Роуч решили удивить публику и поклонников платьем.

Премьерный показ фильма "Соперники" состоялся в Лос-Анджелесе, и звездой фотоколла опять стала Зендея. Девушка вышла к фотографам в эффектном платье принцессы от бренда Vera Wang. Наряд она дополнила украшениями от знаменитого ювелирного бренда Bulgari.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Платье имело кружевной элегантный лиф черного цвета, который имел так называемый "голый" эффект из-за бежевой подкладки, а вот юбка была двухцветной - состояла из розовой и черной ткани.

Также на платье был необычный атласный элемент в верхней части юбки - декоративная деталь напоминающая пояс для чулок. Шелковая юбка наряда была очень пышной и имела шлейф, чем напоминала платье сказочной принцессы.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Макияж и прическа у девушки были лаконичными - волосы ей собрали в небрежный пучок, оставив торчать ее baby-hair.

Зендея / © Associated Press
Зендея / Фото: Associated Press

Ранее актриса появлялась на мероприятиях посвященных этой картине в нарядах, намекавших на историю, которая будет рассказываться на экране - о теннисистах и их подготовке к важному турниру. Именно поэтому на Зендее можно было увидеть платья с вышитыми теннисными ракетками, туфли с мячами на каблуках и мини-юбки со складками, напоминающие те, которые спортсмены надевают на корт.

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