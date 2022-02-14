В наряде с огромной юбкой: испанская актриса впечатлила образом на красной дорожке

25-летняя актриса Милена Смит стала одним из гостей престижной испанской кинопремии Goya Awards.

Мероприятие проходило в Валенсии, а на красной дорожке девушка появилась в неоготическом наряде от Модного дома Balmain. Эксклюзивный наряд, созданный Оливье Рустеном, состоял из двух частей. Топ был выполнен с использованием гибкого силикона и техники сусального золота, а украшала его шнуровка из цепочки. Но вот юбка была очень пышной и с множеством слоев и создана в соответствии с кутюрной традицией XIX века.

Милена Смит / Getty Images

Завершили образ Милены насыщенный макияж с необычными стрелами, золотые украшения от Cartier и прическа с плетением.

Милена Смит и Педро Альмодовар - кинорежиссер фильма "Параллельные матери" / Associated Press

Также в этот вечер на мероприятии появилась и коллега Милены по фильму "Параллельные матери" Пенелопа Крус. Однако она выдрала более классическое платье от Chanel.

Милена Смит и Пенелопа Крус / Associated Press

Пенелопа Крус / Associated Press

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