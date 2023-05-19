В наряде с огромным капюшоном и пайетками: индийская актриса Айшвария Рай удивила нарядом

Ее образ стал одним из самых необычных на мероприятии.
Среди гостей Каннского кинофестиваля появилась 49-летняя индийская звезда - актриса и модель Айшвария Рай. Женщина посетила премьеру фильма "Индиана Джонс и реликвия судьбы" - пятую часть знаменитой приключенческой франшизы.
На мероприятии она появилась в необычном объемном платье от бренда Valentino, у которого был длинный шлейф и огромный капюшон.
Платье было полностью расшито продолговатыми серебристыми пайетками, а спереди его дополнял большой черный бант под грудью.
Образ актриса завершила украшениями, макияжем с красной помадой на губах и распущенными волосами.
В платье точно такого же фасона в 2021 году на красную дорожку в Каннах вышла французская модель Тина Кунаки. Только ее платеь было фиолетового цвета.
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