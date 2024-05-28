В наряде с огромным лобстером: итальянская актриса удивила выбором эффектного лука от Schiaparelli

Итальянская звезда Бенедетта Поркароли - 25-летняя актриса, которая уже неоднократно была номинирована на различные премии - вышла на фотоколл новой драмы под названием Vangelo Secondo Maria. Мероприятие посвященное фильму состоялось в Милане, в Италии.

Перед камерами Бенедетта блистала в интересном белоснежном наряде от бренда Schiaparelli из коллекции прет-а-порте весна-лето 2024. Наряд включал оверсайз рубашку с длинными рукавами, которую актриса заправила в белоснежную юбку с разрезом, шлейфом и драпировками.

Главным украшением юбки стал огромный лобстер, который украшал ее спереди. Лобстер - это один из важных элементов стиля в Доме Schiaparelli и они неоднократно появляются в украшениях этого бренда, принтах и таких вот 3D-элементах.

Бенедетта Поркароли / Фото: Getty Images

Одним из самых известных платьев с лобстером является наряд, который носила Уоллис Симпсон - супруга Эдуарда VIII. Вместе с Эльзой Скиапарелли над платьем работал ее друг и вдохновитель - испанский художник Сальвадор Дали, который, как и Эльза, творил в сюрреалистическом жанре. Иллюстрацию для платья Скиапарелли заказала у Дали лично после успеха его другого объекта сюрреализма - телефона-лобстера. Когда Уоллис Симпсон появилась в платье, разразился скандал - многие увидели в этом принте фаллический и эротический намек, что в результате спровоцировало еще больше ненависти британской публики к женщине.

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