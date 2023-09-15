В наряде с огромным нимбом: звезда сериала "Бриджертоны" блистала на красной дорожке в Лондоне

36-летняя ирландская актриса Никола Кохлан, известная по роли в сериале "Бриджертоны" от Netflix и нашумевшей комедии "Барби", посетила мероприятие в Лондоне – Vogue World – благотворительное модное шоу, которое прошло в лондонском Королевском театре Друри-Лейн.

На Николе было длинное черное платье из бархата от бренда Harris Reed, основателем которого является Харрис Рид - модельер и креативный директор французского дома моды Nina Ricci. У наряда были длинные рукава и шелковое оформление декольте.

Дополняли этот образ украшения от Tasaki и огромная шляпа с золотом. Также Никола сделала золотой маникюр, который соответствовал ее шляпе.

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

Читайте также: