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В наряде с огромным нимбом: звезда сериала "Бриджертоны" блистала на красной дорожке в Лондоне

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
27
Время на прочтение
1 мин
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В наряде с огромным нимбом: звезда сериала "Бриджертоны" блистала на красной дорожке в Лондоне

Никола Кохлан / Фото: Associated Press

Ее образ отличался необычным и огромным головным убором.

36-летняя ирландская актриса Никола Кохлан, известная по роли в сериале "Бриджертоны" от Netflix и нашумевшей комедии "Барби", посетила мероприятие в Лондоне – Vogue World – благотворительное модное шоу, которое прошло в лондонском Королевском театре Друри-Лейн.

На Николе было длинное черное платье из бархата от бренда Harris Reed, основателем которого является Харрис Рид - модельер и креативный директор французского дома моды Nina Ricci. У наряда были длинные рукава и шелковое оформление декольте.

Дополняли этот образ украшения от Tasaki и огромная шляпа с золотом. Также Никола сделала золотой маникюр, который соответствовал ее шляпе.

Никола Кохлан / © Associated Press
Никола Кохлан / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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