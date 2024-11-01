В наряде с огромными пайетками: Леони Ханне блистала на вечеринке бренда H&M в Берлине

Блогер и инфлюэнсер Леони Ханне появилась на гламурном светском мероприятии в Берлине - вечеринке бренда H&M. По такому случаю немецкая красавица надела гламурное и действительное сверкающее платье.

На Леони был серебряный наряд от коллаборации двух брендов Rabanne и H&M. Платье было коротким и полностью украшено большими пайетками из-за которых девушка напоминала диско-шар.

Образ она дополнила сумкой соответствующего дизайна и серебристыми слингбэками от Dolce & Gabbana. Завершали ее образ прическа, макияж и серебристые украшения, среди которых были большие серебристые серьги-капли от Bottega Veneta, которые в 2023 году стали самой востребованной вещью года.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

Однако надевает платье из этой коллекции Леони не впервые. В прошлом году она посетила в миди-платье из серебряных пайеток ужин посвященный запуску коллаборации Модного дома Rabanne и бренда H&M, который организовал Vogue. Платье Леони было с немного ассиметричной юбкой. Дополняли образ блогера босоножки со стразами, небольшая сумка, тоже декорированная пайетками, и серебряный маникюр. В ушах у Леони были большие серьги, а на руках множество браслетов и колец.

Леони Ханне / Фото: Getty Images

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