В наряде с огромными пайетками: Леони Ханне блистала на вечеринке бренда H&M в Берлине

Красавица сверкала как диско-шар на этом мероприятии.
Блогер и инфлюэнсер Леони Ханне появилась на гламурном светском мероприятии в Берлине - вечеринке бренда H&M. По такому случаю немецкая красавица надела гламурное и действительное сверкающее платье.
На Леони был серебряный наряд от коллаборации двух брендов Rabanne и H&M. Платье было коротким и полностью украшено большими пайетками из-за которых девушка напоминала диско-шар.
Образ она дополнила сумкой соответствующего дизайна и серебристыми слингбэками от Dolce & Gabbana. Завершали ее образ прическа, макияж и серебристые украшения, среди которых были большие серебристые серьги-капли от Bottega Veneta, которые в 2023 году стали самой востребованной вещью года.
Однако надевает платье из этой коллекции Леони не впервые. В прошлом году она посетила в миди-платье из серебряных пайеток ужин посвященный запуску коллаборации Модного дома Rabanne и бренда H&M, который организовал Vogue. Платье Леони было с немного ассиметричной юбкой. Дополняли образ блогера босоножки со стразами, небольшая сумка, тоже декорированная пайетками, и серебряный маникюр. В ушах у Леони были большие серьги, а на руках множество браслетов и колец.
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