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В наряде с огромными рукавами-рюшами: Наоми Кэмпбелл блистала на красной дорожке в Саудовской Аравии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
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В наряде с огромными рукавами-рюшами: Наоми Кэмпбелл блистала на красной дорожке в Саудовской Аравии

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Помимо роскошного наряда она продемонстрировала и огромное кольцо с бриллиантом.

Супермодель 90-х прилетела в Саудовскую Аравию, чтобы посетить Международный кинофестиваль на Красном море, который проводится в этой стране уже третий год подряд. Во время мероприятия она посетила несколько мероприятий и вышла на красную дорожку. Одним из ее роскошных образов было бордовое платье от малазийского бренда Rizman Ruzaini.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

У наряда не було бретелек, он обтягивал фигуру звезды, имел градиентный раскрас и аппликацию в виде звезд по всей длине.

Дополняла платье суперзвезды шелковая накидка в огромными рукавами-рюшами у которой также был длинный шлейф.

Образ она дополнила нежно-розовым маникюром, несколькими золотыми цепочками на шее, длинными серьгами в ушах и распущенными волосами.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Также безымянный палец модели продолжало украшать кольцо с громадным бриллиантом, которое она впервые продемонстрировала публике в Абу-Даби, где на трассе "Яс-Марина" прошел Гран-при "Формулы-1". Тогда Наоми спровоцировала слухи о помолвке, но кто ее избранник неизвестно, как и то, от кого у нее родились дети.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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