В наряде с огромными цветами и бисером: рэперша Cardi B в креативном платье на Неделе моды

Cardi B / © Getty Images

Реклама

32-летняя американская рэперша Cardi B посетила Неделю моды в Париже. Одним из показов на котором она появилась было шоу бренда Rahul Mishra и прибыла артистка на него, как на Met Gala.

Cardi B надела длинное красный наряд созданный для нее по индивидуальному заказу. Он включал корсетный топ и длинную юбку, оба были сшиты из плотной бархатной ткани и украшены вышивкой бисером и стразами. Однако главным украшением наряда стали огромные цветы — красные розы, которые были прикреплены на проволоку к задней части наряда певицы. Образ она дополнила маникюром черного цвета, ярким макияжем, прической в испанском стиле, а также набором украшений с рубинами, золота и бриллиантов.

Cardi B / © Getty Images

В тот же день Cardi B продемонстрировала эпатажный и драматичный наряд на показе Schiaparelli. Модельер Дэниел Розбери — креативный директор бренда — представил публике коллекцию на сезон осень-зима 2025-2026. Cardi B продемонстрировала всем свой образ на ступеньках художественного музея Малый дворец, где проходило шоу. Она надела черное облегающее платье-футляр, у которого были огромные архитектурные плечи и длинная бахрома. Драматизма и загадочности этому образу добавлял черный ворон, которого она привезла с собой и держала на руке.

Реклама

Cardi B / © Getty Images

Венроятно ворон стал намеком на ее второй альбом Am I the Drama? , поскольку эта птица изображена на его обложке.