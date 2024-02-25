В наряде с оригинальным узором: номинантка на "Оскар" Эмма Стоун блистала перед камерами

Актриса и ее стилист опять подобрали для мероприятия наряд от Модного дома Louis Vuitton, с которым Эмма сотрудничает уже много лет.

В последние несколько месяцев имя актрисы Эммы Стоун на слуху, поскольку за роль в фильма "Бедные-несчастные" девушка номинирована на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль". Также Эмма часто посещает различные светские мероприятия и другие церемонии, одной из которых стало вручение премии Гильдии киноактеров, которая состоялась в субботу, 24 февраля, в концертном зале Shrine Auditorium, в Лос-Анджелесе.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Перед камерами звезда блистала в этот раз в серо-голубом платье от Louis Vuitton. У наряда была тонкая бретелька-халтер и полностью открытая спина. Сзади на юбке был небольшой шлейф.

В этом наряде стоит обратить внимание на узор, поскольку он был хоть и лаконичным, но довольно оригинальным, ведь напоминал морозный узор инея на окне. В некоторых местах на платье была аппликация белыми бусинами, бисером и пайетками.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Образ Эмма дополнила нежным макияжем с розовой помадой на губах, прической-пучком, а также серьгами в виде фирменной монограммы Louis Vuitton.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Этот ее выход в свет состоялся после того, как в Лондоне она получила главную британскую кинопремию BAFTA за лучшую женскую роль. Для красной дорожки тогда стилист Эммы Петра Фланнери подобрала особый наряд от Модного дома Louis Vuitton - платье персикового оттенка из шелкового жаккарда и органзы стимпанковского стиля.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

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