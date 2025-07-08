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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
283
Время на прочтение
1 мин

В наряде с откровенным декольте и бахромой: рэперша Cardi B с вороном позировала на показе Schiaparelli

Американская рэп-исполнительница привлекла внимание своим экстравагантным луком на Неделе высокой моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Cardi B

Cardi B / © Getty Images

Рэперша Cardi B посетила показ Модного дома Schiaparelli коллекции Haute Couture осень-зима 2025–2026, который прошел в рамках Недели высокой моды в Париже. Фэшн-событие состоялась в художественном музее «Малый дворец».

Рэп-исполнительница оказалась в центре внимания мероприятия, продемонстрировав интересный образ с ноткой бохо-стиля от Schiaparelli. На ней было черное платье приталенного силуэта длины макси с откровенным декольте, которое подчеркнуло ее большую пышную грудь, и черные оперные перчатки.

Cardi B  / © Getty Images

Cardi B  / © Getty Images

Но главным акцентом ее лука были высокие плечи-бретельки с длинной белой бахромой, украшенной жемчужинами.

У Cardi B была идеально ровная укладка боб-каре, макияж с черными стрелками и длинными ресницами и массивные жемчужные серьги в ушах.

Cardi B  / © Associated Press

Cardi B  / © Associated Press

А еще рэперша позировала перед фотографами с живым черным вороном, сидевшим у нее на руке, что придало ее образу мистики.

Напомним, Cardi B на показе бренда Rahul Mishra предстала в красном бархатном наряде, украшенном вышивкой бисером, стразами и огромными розами.

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Дата публикации
Количество просмотров
283
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