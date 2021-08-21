В наряде с откровенным разрезом: младшая сестра Кейт Мосс попала под прицел папарацци в Лондоне

В наряде с откровенным разрезом: младшая сестра Кейт Мосс попала под прицел папарацци в Лондоне

Вечера она часто проводит в ресторанах и кафе с друзьями.

Младшая сводная сестра супермодели Кейт Мосс - 23-летняя Шарлотта, которую поклонники больше знают под именем Лотти, попала под прицел папарацци в Лондоне, когда выходила с ресторана Isabel Mayfair.

Образ Лотти выбрала для ужина довольно смелый, ведь надела черное боди и легкую юбку с разрезом. Дополнила она образ черными мюлями и сумкой со стразами.

Лотти Мосс / Getty Images

Но Лотти особой скромностью никогда не отличалась, собственно как и ее старшая сестра Кейт. Вот только если Кейт помимо модельной карьеры прославилась своей разгульной жизнью и проблемами с наркотиками, то Лотти отметилась в в другом - девушка решила зарабатывать на ню фото.

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Модель начала делать карьеру в закрытой соцсети для любителей фотографий и видеороликов обнаженных девушек Glow. Теперь подписчикам этой соцсети доступны эротические фото и видео модели.

Свой аккаунт в Glow модель регулярно рекламирует в Instagram, выкладывая откровенные фото с обещанием, что желающие могут увидеть больше, если перейдут по ссылке. На одном из последних кадров она позировала обнаженной в ванной.

Лотти Мосс / Instagram Лотти Мосс

Модельное агентство, с которым сотрудничает Лотти, не одобряют ее новую подработку, как и члены семьи.

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Откровенные выходы Лотти Мосс (13 фото)

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