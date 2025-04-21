В наряде с пайетками и на шпильках: папарацци подловили Еву Лонгорию по дороге на шоу

Ева Лонгория / © Getty Images

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Ева Лонгория попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда шла на утреннее шоу "В прямом эфире с Келли и Майклом" на ABC Studios. Увидев фотографов, она мило улыбнулась им и помахала рукой.

Актриса выглядела гламурно и стройно. На ней была белая рубашка и серебряный наряд, расшитый пайетками, от итальянского бренда Patrizia Pepe, который состоял из топа с глубоким вырезом и юбки миди.

Ева Лонгория / © Getty Images

Аутфит Лонгория дополнила босоножками на шпильках цвета металлик. У нее была укладка с боковым пробором и макияж с бежевой помадой.

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Напомним, Ева Лонгория на мероприятии Global Gift Gala в Женеве сияла в серебряном платье с металлическими кольцами и камнями от бренда Elie Saab. На красную дорожку она вышла со своим 6-летним сыном.