В наряде с пайетками и с красной помадой: Дита фон Тиз в элегантном аутфите вышла на красную дорожку

Дита фон Тиз / © Getty Images

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Дита фон Тиз стала гостей премьеры шестого сезона фильма «Рассказ служанки» (The Handmaid's Tale), состоявшейся в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе.

Дива бурлеска предстала перед фотокамерами в элегантном аутфите. Дита была одета в наряд, полностью расшитый пайетками. Он состоял из белого верха в черную вертикальную полоску, с черными манжетами и воротником с лентой, а также черной юбки миди в белую горизонтальную полоску.

Дита фон Тиз / © Getty Images

Образ фон Тиз дополнила черными лакированными туфлями-лодочками и черным клатчем, инкрустированным стразами. Бурлеск-дива сделала свою форменную ретро-прическу, макияж с красной помадой и пышными накладными ресницами и красный маникюр. Лук она завершила элегантными бриллиантовыми серьгами.

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Напомним, Дита фон Тиз на торжественном открытии одного из ресторанов в Лас-Вегасе предстала в черном платье-футляре ниже колен, которое прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.