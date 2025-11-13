ТСН в социальных сетях

В наряде с пайетками и туфлях цвета металлик: нежный образ Эль Фэннинг на киномероприятии

27-летняя актриса очаровала своим новым аутфитом.

Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг посетила благотворительное киномероприятие Музея современного искусства, представленное Chanel, в Нью-Йорке.

На ивенте она появилась в стильном ансамбле цвета слоновой кости, расшитом пайетками, которые сверкали на свету и от вспышек фотокамер. Наряд состоял из топа с длинными широкими рукавами и юбки миди с асимметричным подолом.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Аутфит Эль дополнила остроносыми туфлями цвета металлик на шпильках. У нее была укладка с боковым пробором и макияж с розовыми румянами.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Напомним, Эль Фэннинг снялась в фильме «Хищник: Дикие земли», где она удивила своим появлением без ног. Лента — в украинском прокате.

