В наряде с перфорацией: Кэти Перри вышла на красную дорожку с родителями и сестрой

В Беверли-Хиллз состоялся 35-й ежегодный весенний благотворительный обед, организованный брендом Oscar de la Renta. Мероприятие сопровождалось показом мод, а также красной дорожкой, на которую для фото вышла семья певицы Кэти Перри и она сама.

Кэти выбрала белый наряд, который состоял из топа и юбки-карандаша длины миди. Обе вещи имели красивую цветочную перфорацию спереди.

У топа была голая спина и бретелька-халтер. Выполнен наряд был из тонкой эко-кожи.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Дополнили лук певицы распущенные волосы, белые босоножки на каблуках, а также ее красивое кольцо в виде цветка, подаренное Орландо Блумом.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Но удивила она не только нарядом, а и тем, что взяла с собой на мероприятие родителей - маму Мэри Хадсон и папу Кита Хадсона. Они все вместе позировали на красной дорожке и улыбались фотографам. Мама певицы выбрала для мероприятия синее поло с короткими рукавами и юбку в цветочный принт, а вот отец отдал предпочтение костюму с гламурным пиджаком.

Кэти Перри с родителями / Фото: Associated Press

Также на красную дорожку вышла старшая сестра Кэти - Анджела. Женщина была одета в нежный сарафан с цветами на подоле. Также у Кэти и Анджелы есть младший брат, но он мероприятие не посетил.

Кэти Перри с сестрой / Фото: Associated Press

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