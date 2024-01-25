В наряде с перьями и за руку с бойфрендом: 68-летняя Крис Дженнер появилась на Неделе моды в Париже

Крис Дженнер посетила кутюрный показ Модного дома Valentino, который состоялся в рамках Парижской недели моды. На фэшн-ивенте она появилась в сопровождении своего бойфренда – 43-летнего актера Кори Гэмбла, с которым шла, держась за руки.

Крис выбрала для своего появления монохромный лук. На ней была рубашка, штаны-палаццо, пальто, расшитое серыми перьями со стразами, и белые туфли.

Крис Дженнер / Фото: Getty Images

В руке она держала белую сумочку с логотипом Valentino. Ей сделали стильную укладку и насыщенный макияж с акцентом на глазах. В ушах у нее были массивные бриллиантовые серьги-гвоздики.

Кори Гэмбл пришел во всем черном: пальто, футболке, брюках и туфлях. На лице у него были черные очки.

На мероприятии побывала также ее дочь Кайли Дженнер в платье-бюстье и полупрозрачной шифоновой накидке с перьями и внучка Сторми – в черном платье с перьями на манжетах.

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