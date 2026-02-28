В наряде с поясом и под руку с другом: папарацци подловили Кейт Мосс по дороге на ужин в Милане

Кейт Мосс / © Getty Images

В объективы папарацци в Милане попала Кейт Мосс. Она шла под руку со своим другом — бывшим главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом — на ужин бренда Gucci после успешного фэшн-шоу, которое состоялось в рамках Недели моды в Милане.

Кейт выглядела стильно в черном наряде с блеском, который состоял из жакета с запахом и с рукавами три четверти и юбки миди свободного силуэта. Талию она подчеркнула широким кожаным черным поясом с металлической фурнитурой.

Аутфит модель дополнила черными остроносыми мюлями на шпильках и черной лакированной сумочкой с золотыми ручками-цепочками. Легкая укладка, макияж с черными стрелками и лаконичные украшения завершили лук Мосс.

Напомним, Кейт Мосс в эффектном платье с глубоким вырезом на спине закрыла модный показ Gucci.