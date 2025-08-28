ТСН в социальных сетях

В наряде с принтом пейсли: Лора Дерн в романтическом образе от Saint Laurent появилась в Венеции

58-летняя актриса выглядела красиво на фотоколле.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лора Дерн

Лора Дерн / © Getty Images

В объективы папарацци в Венеции попала Лора Дерн. Она прибыла на фотоколл комедийно-драматического фильма "Джей Келли", в котором сыграла вместе с Джорджем Клуни и Адамом Сэндлером.

Для своего выхода актриса выбрала романтический образ от Модного дома Saint Laurent. На ней был наряд с принтом пейсли, который состоял из шелкового топа с гофрированным верхом и открытой линией плеч и длинной юбки с рюшей. На талии у нее был золотой пояс-цепочка.

Лора Дерн / © Getty Images

Лора Дерн / © Getty Images

Аутфит Дерн дополнила замшевыми сапогами шоколадного цвета на шпильках, а также коричневой сумкой с логотипом Saint Laurent, которая не попала в кадр.

Лора сделала укладку с локонами, макияж с нежно-розовым блеском на губах, уши украсила массивными золотыми серьгами, а шею - золотой цепочкой.

Напомним, Лора Дерн прибыла в Венецию в белой блузке с V-образным вырезом и бело-голубой юбке с флористическим принтом от бренда Emilia Wickstead.

