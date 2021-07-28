В наряде с пышными рукавами: Кайли Миноуг показала эффектный образ от Schiaparelli

В наряде с пышными рукавами: Кайли Миноуг показала эффектный образ от Schiaparelli

В таком наряде Миноуг нас еще не удивляла.

Австралийская певица показала поклонникам кадры с новой фотосессии для которой позировала в очень необычном наряде и позировал на фоне эркера с витражами. Платье, которое надела Кайли, было от бренда Schiaparelli из коллекции весна-лето 2020.

Низ наряда был прозрачным и с бежевой подкладкой, которая создавала вид "голого" тела. Сочетала Кайли свое платье с туфлями на высоком каблуке, немного небрежной прической и ярким макияжем с красной помадой на губах.

Кстати, в платьях от Schiaparelli в последнее время появляется все больше звезд, а вот синий костюм с необычными пуговицами от той марки надевала даже первая леди США Джилл Байден.

Джилл Байден / Associated Press

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