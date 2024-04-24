В наряде с редькой: Эмили Блант в интересном образе пришла на премьеру комедийного экшена

41-летняя актриса позировала на фотозоне в одежде с изображением овощей.

В Париже состоялась премьера комедийного экшена "Каскадер". Мероприятие посетила исполнительница главной роли Эмили Блант.

Актриса появилась там в женственном образе. На ней был белый наряд от бренда Loewe с широкими брюками, черным кожаным поясом и интересным принтом в виде овощей, среди которых была изображена редька.

Эмили Блант / Фото: Getty Images

Аутфит Блант дополнила молочными босоножками, длинными серьгами с камнями, разноцветным браслетом и кольцами. Волосы звезда собрала в низкий хвост, сделала макияж с розовой помадой и завершила лук розовым маникюром.

В украинском прокате фильм "Каскадер" выйдет 25 апреля.

Напомним, Эмили Блант на презентации картины в Берлине предстала в синем платье от бренда Jenny Packham.

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