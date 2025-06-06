В наряде с рукавами-крыльями и декольте: 71-летняя модельер Вера Вонг вышла в свет

Вера Вонг / © Associated Press

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Вера Вонг — любит выглядеть ярко и эпатажно, и несмотря на то, что в 70-летнем возрасте публичные люди пытаются выбирать более сдержанные луки, она идет совсем другим путем — каждое появление модельера — это платья с вырезами, декольте и длинными юбками со шлейфом.

Вера Вонг / © Associated Press

5 июня она прибыла на церемонию вручения премии Fragrance Foundation Awards 2025, которая прошла в Театр Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке. Вера Вонг произвезла фуррор, когды вышла на публику, поскольку на ней было длинное белое платье с V-образным декольте, множеством складок и необычными рукавами из кружева.

Вера Вонг / © Associated Press

Рукава были настолько необычными, что напоминали крылья. Образ она дополнила своими любимыми макияжем и прической.

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Но в этот раз Вонг надела парик с волосами коричневого оттенка, хотя не так давно демонстрировала прическу с короткими волосами.

Вера Вонг / © Associated Press

Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг и Ванесса Хадженс / © Associated Press Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Getty Images Вера Вонг / © Associated Press Вера Вонг / © Getty Images