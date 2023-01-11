В наряде с воланами и декольте: молодая актриса Дейзи Эдгар-Джонс на церемонии "Золотой глобус"

Это готическое роскошное платье было сделано брендом для девушки на заказ.
24-летняя актриса Дейзи Эдгар-Джонс, в отличие от коллеги Дженны Ортеги, сыграла в небольшом количестве фильмов и сериалов, но в этом году у нее, однозначно, случился прорыв - актриса появилась в главной роли в фильме "Там, где раки поют" и мини-сериале "Под знаменем небес", за который ее и номинировали на "Золотой глобус".
Награду девушка не получила, но все же запомнилась красивым образом от Gucci.
Наряд был на тонких бретельках, имел глубокое декольте и корсет. Юбка платья в фасоне "рыбка" была украшена воланами и имела небольшой шлейф.
На бедрах платье украшали пайетки, а корсет был выполнен из двух видов ткани - бежевой и кружевной. Дополнили этот вечерний образ очень лаконичный макияж и прическа.
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