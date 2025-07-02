ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
323
Время на прочтение
1 мин

В наряде с цветочным принтом и сумкой Saint Laurent: Екатерина Бужинская продемонстрировала яркий летний лук

Народная артистка Украины в стильном костюме прогулялась по Трускавцу.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Трускавце.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Артистка предстала на фото в ярком летнем образе. На ней был легкий бежевый костюм с цветочным принтом и акцентными желтыми вставками. Он состоял из укороченного халата, топа на тонких бретельках и широких брюк. Лук звезда дополнила кремовой плетеной сумкой от бренда Saint Laurent.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина распустила волосы, сделала макияж с красной помадой и красный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами, шею – деликатной цепочкой с крестиком, а на запястье были браслеты-нити.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

«Вот и июнь пролетел!!! Концерты, гастроли, съемки, нужно немного времени и для себя! Чувствовать себя женщиной! Молодой, красивой, желанной!» — подписала фотографии артистка.

Напомним, Екатерина Бужинская в красивом красном купальнике позировала на пляже в Болгарии.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie