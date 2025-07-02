В наряде с цветочным принтом и сумкой Saint Laurent: Екатерина Бужинская продемонстрировала яркий летний лук

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

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Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии с отдыха в Трускавце.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Артистка предстала на фото в ярком летнем образе. На ней был легкий бежевый костюм с цветочным принтом и акцентными желтыми вставками. Он состоял из укороченного халата, топа на тонких бретельках и широких брюк. Лук звезда дополнила кремовой плетеной сумкой от бренда Saint Laurent.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина распустила волосы, сделала макияж с красной помадой и красный маникюр. Уши она украсила элегантными золотыми серьгами, шею – деликатной цепочкой с крестиком, а на запястье были браслеты-нити.

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Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской

«Вот и июнь пролетел!!! Концерты, гастроли, съемки, нужно немного времени и для себя! Чувствовать себя женщиной! Молодой, красивой, желанной!» — подписала фотографии артистка.

Напомним, Екатерина Бужинская в красивом красном купальнике позировала на пляже в Болгарии.