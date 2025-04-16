В наряде с вырезом и стразами: 59-летняя Брук Шилдс продемонстрировала гламурный образ

Брук Шилдс / © Getty Images

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Сейчас, в свои почти 60 лет, она не менее активна чем тогда и тоже частая гостья на светских мероприятиях, премьерах и красных дорожках. 15 апреля актриса появилась на балу Tribeca в Нью-Йоркской академии искусств.

На публику она вышла в эффектном зеленом платье с длинными рукавами, высокой горловиной и оригинально крест-накрест оформленным декольте. Под грудью у наряда был треугольный вырез, а все платье украшали мелкие стразы серебристого цвета.

Брук Шилдс / © Getty Images

Также звезда надела серьги-люстры с зелеными камнями, несколько массивных колец, а также дополнила образ макияжем и очками. Прическа Брук была лаконичной — она как обычно уложила волосы в легкие волны.

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А вот на прошлой неделе актриса вышла в свет в мини-шортах. Такой лук звезда выбрала для мероприятия AMC Networks 2025, которое проходило в Нью-Йорке.

Брук Шилдс / © Associated Press

Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images © Associated Press Брук Шилдс / © Getty Images