В наряде с ярким принтом и синих туфлях: Хайди Клум показала новый образ

Хайди начала работу над 17-м сезоном знаменитого шоу.

Немецкая супермодель Хайди Клум поделилась с поклонниками новым луком со съемок очередной части шоу "Топ-модель по-немецки 2022". Звезда позировала на огромном чемодане для хранения и перевозки техники. Одета Хайди была в синий брючный костюм в пижамном стиле, который украшал пестрый принт, а дополнили этот аутфит синие замшевые туфли-лодочки.

Кстати, не так давно модель еще и запела. Вместе со Снуп Доггом Клум выпустила трек Chai Tea with Heidi и сняла клип на него. Песня станет заглавной темой нового, 17-го, сезона телешоу "Топ-модель по-немецки", ведущей которого является Клум.

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