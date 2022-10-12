В наряде с жемчужной россыпью: роскошная Дженнифер Лоуренс на красной дорожке в Лондоне

Оскароносная актриса стала одной из гостей Лондонского кинофестиваля, который в этом году проходит с 5 по 16 октября.

На красной дорожке Дженнифер Лоуренс появилась в элегантном черном платье от бренда Del Core, которое было представлено в коллекции весна-лето 2022. Наряд был двухслойным, ведь верх классического длинного платья-футляра украшала сетка, расшитая белыми жемчужинами.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Дополнили этот элегантный вечерний образ Дженнифер босоножки от Gianvito Rossi и украшения от бренда Sydney Garber.

Волосы знаменитости уложили в легкие волны и собрали в низкий пучок. Макияж был выполнен тенями в холодной гамме.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Associated Press

Лоуренс посетила в тот день премьеру фильма "Мост на озере", в котором исполнила главную роль. Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября. В широкий прокат фильм выйдет 4 ноября, но вот по слухам, ранее он назывался "Красное, белое и вода".

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