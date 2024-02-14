В наряде с жирафьим принтом: Блейк Лайвли пришла на показ Michael Kors со старшей сестрой

В Нью-Йорке в рамках Недели моды состоялся показ коллекции Michael Kors осень-зима 2024. Мероприятие традиционно собрало множество звездных гостей и друзей бренда среди которых была и звезда сериала "Сплетница" Блейк Лайвли.

Актриса надела на показ детально продуманный образ, который полностью состоял из вещей коричневого цвета. В частности, на Блейк была мини-юбка и плащ с жирафьим принтом, а также кофта в рубчик, колготки и сапоги до колен.

Завершали ее образ стильная укладка в локонами, макияж в коричневой гамме, а также массивные серьги в ушах. Тематическим у нее был и маникюр, поскольку повторял рисунок ее наряда.

Блейк Лайвли / Фото: Associated Press

Это модное шоу Блейк посетила со своей старшей сестрой Робин Лайвли, которая тоже является актрисой. Женщина уложила волосы в объемные локоны, надела черное мини-платье с расклешенными рукавами и туфли на высоких каблуках.

Блейк и Робин Лайвли / Фото: Associated Press

Напомним, что также в прошлом году Блейк побывала и на показе Michael Kors весна-лето 2024 в золотом комбинезоне с пайетками в стиле диско. Гламурный наряд она тогда сочетала с объемной прической.

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