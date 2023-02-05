В наряде сделанном полность вручную: Наоми Кэмпбелл прошлась по подиуму в Нигерии

Одежда Наоми отличалась экстравагантным дизайном с широкими плечами и декором с кисточками.

52-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл опять вышла на подиум. Звезда приняла участие в мероприятия ARISE Fashion Week в Лагосе, Нигерия.

На подиуме супермодель 90-х продемонстрировала наряд от дизайнера Авы Мейте - это было длинное, прямое, разноцветное платье с кисточками и выполненное в африканских мотивах. У него также были широкие плечи и вырез лодочкой.

Известно, что дизайнер изготавливает свои наряды из экологически чистых материалов и полностью вручную.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Бренд Awa Meité был запущен в 2010 году малийским дизайнером текстиля и моды Авой Мейте, которая разрабатывает и конструирует женскую одежду и аксессуары из хлопка и кожи.

Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

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