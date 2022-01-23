В наряде школьницы: Рита Ора позировала с ярким макияжем и в мини-юбке

В наряде школьницы: Рита Ора позировала с ярким макияжем и в мини-юбке

В таком образе звезду мы еще не видели.

Британская певица Рита Ора опубликовала в Instagram несколько дерзких фотографий, на которых позировала в наряде, который очень напомнил школьную форму. На звезде была белая свободная рубашка, черная мини-юбка и мокасины от Celine, которые она надела с высокими белыми носками.

Также Рита накрасила глаза яркими розовыми матовыми тенями, а волосы накрутила и уложила в высокую прическу. Завершил этот образ длинный нюдовый маникюр

"Школьница, которая носит форму, но всегда попадает в беду из-за того, что не носит ее должным образом. Да, это был я", - написала звезда.

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