В наряде школьницы: Рита Ора позировала с ярким макияжем и в мини-юбке

В таком образе звезду мы еще не видели.
Британская певица Рита Ора опубликовала в Instagram несколько дерзких фотографий, на которых позировала в наряде, который очень напомнил школьную форму. На звезде была белая свободная рубашка, черная мини-юбка и мокасины от Celine, которые она надела с высокими белыми носками.
Также Рита накрасила глаза яркими розовыми матовыми тенями, а волосы накрутила и уложила в высокую прическу. Завершил этот образ длинный нюдовый маникюр
"Школьница, которая носит форму, но всегда попадает в беду из-за того, что не носит ее должным образом. Да, это был я", - написала звезда.
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