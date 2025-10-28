- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
В наряде со шлейфом и косухе: Эль Фаннинг блистала на красной дорожке в Лондоне
Актриса Эль Фаннинг сумела совместить несовместимое — нежный вечерний ансамбль и дерзкую косуху.
Девушка появилась на премьере фильма «Хищник: Дикие земли» в Лондоне и вышла на красную дорожку. Актриса носила наряд от бренда Coach — белую длинную юбку со шлейфом и топ с тонкими бретельками.
Стильную косуху Эль приспустила с плеч, а ее ворот был украшен яркими пинами с изображением культовых фильмов.
Волосы девушка распустила и сделала макияж с блестками. Завершали образ актрисы украшения от Cartier. Авторство этого ансамбля принадлежит стилисту Саманте Макмиллен.
Ранее 27-летняя Эль Фэннинг также посетила Лондон, но тогда представила фильм «Сентиментальная ценность». Актриса вышла на красную дорожку в простом на первый взгляд наряда от бренда Simone Rocha.