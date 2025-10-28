ТСН в социальных сетях

В наряде со шлейфом и косухе: Эль Фаннинг блистала на красной дорожке в Лондоне

Актриса Эль Фаннинг сумела совместить несовместимое — нежный вечерний ансамбль и дерзкую косуху.

Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Associated Press

Девушка появилась на премьере фильма «Хищник: Дикие земли» в Лондоне и вышла на красную дорожку. Актриса носила наряд от бренда Coach — белую длинную юбку со шлейфом и топ с тонкими бретельками.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Стильную косуху Эль приспустила с плеч, а ее ворот был украшен яркими пинами с изображением культовых фильмов.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Волосы девушка распустила и сделала макияж с блестками. Завершали образ актрисы украшения от Cartier. Авторство этого ансамбля принадлежит стилисту Саманте Макмиллен.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Ранее 27-летняя Эль Фэннинг также посетила Лондон, но тогда представила фильм «Сентиментальная ценность». Актриса вышла на красную дорожку в простом на первый взгляд наряда от бренда Simone Rocha.

Образы актрисы Эль Фэннинг (21 фото)

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

