В наряде со смелым декольте: Хилари Суонк посетила мероприятие в Саудовской Аравии

В наряде со смелым декольте: Хилари Суонк посетила мероприятие в Саудовской Аравии

Наряд актрисы однозначно привлекал внимание на красной дорожке.

Голливудская актриса Хилари Суонк, которую многие помнят по роли в фильме "Малышка на миллион", стала гостью первого кинофестиваля в Саудовской Аравии - Red Sea International Film Festival.

Для мероприятия в мусульманской стране звезда выбрала очень неоднозначный и смелый наряд - черное платье с декольте в форме сердца. Платье было полностью расшито пайетками, а его дополнением стала накидка-кейп. На лице у Хилари был легкий макияж, а из украшений она выбрала бриллиантовые серьги-пусеты.

Хилари Суонк / Getty Images

Также фестиваль посетила и бразильская супермодель и бывший "ангел" бренда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио. Она надела белое платье от Zuhair Murad с аппликацией и разрезами.

Алессандра Амбросио / Getty Images

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