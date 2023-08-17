В наряде со стразами и халтером: яркая Рита Ора выступила на музыкальном фестивале

Знаменитость выглядела очень гламурно и была в отличном настроении.
Британская певица Рита Ора сосем недавно была в Нью-Йорке, где демонстрировала на улицах города нежное мини-платье с кружевом, а теперь уже проводит время на Ибице в Испании.
Звезда прилетела на остров ради выступления на музыкальном фестивале Ibiza Rock. Ее заметили папарацци за кулисами в гламурном и ярком наряде от бренда Self-Portrait.
Наряд Риты состоял из боди с вырезами на груди и бретелькой-халтером, а также длинной юбки. Также она надела обувь с гламурными цветами, много браслетов и очки с зелеными стеклами, которые идеально вписались в образ.
Волосы Рита накрутила в легкие локоны, а также сделала яркий макияж и маникюр.
В Instagram она показала, как выглядел ее лук без юбки. В одном боди звезда просто вышла на сцену и зажигательно выступила.
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