В наряде со стразами и сапогах: Кэти Перри спела со сцены, чтобы поддержать Харрис

В этот раз в президентской гонке лидируют Камала Харрис и Дональд Трамп.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами страны, на которых будет избран 47-й президент США.

И если на них победит Камала Харрис, то станет первой женщиной-президентом в истории Америки.

Поддержать перед выборами Харрис прибыла на митинг певица Кэти Перри. Она выступила с перформансом.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

На сцену Перри вышла в темном наряде, который включил синее боди со стразами и черную юбку с драпировками и асимметричным подолом. Также на певице во время выступления были черные сапоги.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Предвыборные митинг проходил Питтсбурге, в штате Пенсильвания, 4 ноября.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

На следующий день Камала отправилась уже в Филадельфию, где ее поддержала со сцены Леди Гага. Известная певица вышла на публику в кожаной куртке и на огромных платформах.

Леди Гага / Фото: Associated Press

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