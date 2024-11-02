В наряде трендового цвета: Зои Салдана блистала перед камерами кинофестиваля

Актриса выглядела очень стильно, а фасон платья подчеркивал ее стройную фигуру.

Звезда "Аватара" Зои Салдана посетила церемонию вручения премии THR Awards Chatter Live, которая состоялась в рамках 27-го кинофестиваля SCAD Savannah Film Festival в США.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

На публике она появилась на наряде самого трендового оттенка этого года - красном. Точнее красным был ее оверсайз жакет, который актриса носила накинув на плечи. А вот платье-майка было двухцветным - его верх был краснім, с глубоким декольте и завязками, а юбка коричневой и длинной.

Образ Салдана дополнила золотыми украшениями на шее и руках, макияжем, а также укладкой с легкими локонами.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Подобный двухцветный наряд, но другого дизайна, актриса надевала на премьеру сериала в Лос-Анджелесе. Однако тогда ее лук был от бренда Balmain, который тот презентовал в коллекции весна-лето 2025 в Париже. Акцент в образе был на бедрах.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

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