В наряде цвета дижонской горчицы и на шпильках: яркий выход Керри Вашингтон

48-летняя актриса в монохромном луке попала под прицел фотографов.

Керри Вашингтон

Керри Вашингтон / © Getty Images

Папарацци подловили Керри Вашингтон в Нью-Йорке. Звезда вышла в свет в ярком образе.

На актрисе был наряд цвета дижонской горчицы, который состоял из стильного длинного пальто без воротника и платья миди. Аутфит Керри дополнила остроносыми туфлями золотистого цвета металлик на шпильках и замшевой сумкой оттенка пыльной розы.

Керри Вашингтон / © Getty Images

Керри Вашингтон / © Getty Images

Вашингтон сделала высокий пучок на макушке, выпустив спереди пряди, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Напомним, ранее Керри Вашингтон появилась в Нью-Йорке в клетчатом костюме, украшенном крупными камнями разного цвета.

