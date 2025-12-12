- Дата публикации
В наряде цвета дижонской горчицы и на шпильках: яркий выход Керри Вашингтон
48-летняя актриса в монохромном луке попала под прицел фотографов.
Папарацци подловили Керри Вашингтон в Нью-Йорке. Звезда вышла в свет в ярком образе.
На актрисе был наряд цвета дижонской горчицы, который состоял из стильного длинного пальто без воротника и платья миди. Аутфит Керри дополнила остроносыми туфлями золотистого цвета металлик на шпильках и замшевой сумкой оттенка пыльной розы.
Вашингтон сделала высокий пучок на макушке, выпустив спереди пряди, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.
Напомним, ранее Керри Вашингтон появилась в Нью-Йорке в клетчатом костюме, украшенном крупными камнями разного цвета.