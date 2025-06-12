В наряде цвета индиго и полосатых босоножках: Аманда Холден на улицах Лондона

Аманда Холден / © Getty Images

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Аманда Холден попала в объективы фотографов, когда она вышла из студии Global Radio, где ведет шоу на Heart Breakfast в Лондоне.

Знаменитость продемонстрировала монохромный аутфит. На ней был наряд цвета индиго, состоявший из вязаного топа без рукавов и юбки свободного кроя длины миди со складками.

Аманда Холден / © Getty Images

Лук Холден дополнила полосатыми сине-белыми босоножками на высоких платформах и каблуках, а также синим клатчем-конвертом с металлической фурнитурой.

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Аманда сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и молочный маникюр. Радиоведущая надела на лицо массивные солнцезащитные очки, в ушах у нее были лаконичные серьги, на шее — золотая широкая цепочка, а на руках — браслеты и кольца.

Напомним, ранее Аманда Холден вышла в свет в образе lady in red. Она сочетала штаны-палаццо со стрелками с прозрачной блузкой и элегантным пальто.

Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images Аманда Холден / © Getty Images